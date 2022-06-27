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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB ve ABD, Rusya’nın enerji gelirlerini azaltmanın yollarını arıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ABD'nin, Rusya’nın enerji gelirlerini azaltacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi konusunda birlikte çalıştıkları bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 27.06.2022
AB ve ABD, Rusya’nın enerji gelirlerini azaltmanın yollarını arıyor

Londra

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptıkları ortak açıklamada, “Rusya'nın enerji zorlaması enerji piyasaları üzerinde baskı yarattı, tüketiciler için fiyatları yükseltti ve küresel enerji güvenliğini tehdit etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Komisyonunun Rusya’dan doğal gaz alımını durdurma potansiyeli olduğu, son dönemde Rusya’nın doğal gaz tedarikini azaltmasından AB üyesi 12 ülkenin etkilendiği bildirildi.

Ayrıca ortak açıklamada, ABD ve AB'nin doğal gaz talebinin azaltılması için pompa ve akıllı termostat gibi ürünlerin kullanımının desteklenmesinin planlandığı kaydedildi.

ABD ve AB'nin enerji çeşitlendirmesine önem vermeye devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, yakın zamanda kurulan AB enerji platformuna atıfta bulunularak enerji arzını çeşitlendirmesine ağırlık verileceği bildirildi.

Açıklamada, bu platformun aynı zamanda AB ülkelerinin boru hattı gazı, LNG ve hidrojen alırken satın alma güçlerini artırmak için gönüllü olarak bir araya gelmelerinin sağlanacağı belirtildi.

AB ve ABD'nin, LNG arzı ve doğal gaz üretimiyle bağlantılı metan emisyonlarını azaltma çabalarını da hızlandıracağı belirtildi.

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