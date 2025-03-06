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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

Betül Bilsel  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Ayrıca sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

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