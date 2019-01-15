YÖK'ten üniversitelerde güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı

ANKARA

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.

Şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilecek

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.

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