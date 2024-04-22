Dolar
32.59
Euro
34.72
Altın
2,360.77
ETH/USDT
3,215.30
BTC/USDT
65,921.00
BIST 100
9,789.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrılarını kınadı

Beyaz Saray, ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protestolar sürerken "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrılarını kınadı.

Sercan İrkin  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Beyaz Saray, "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrılarını kınadı

İstanbul

The Hill gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, Columbia Üniversitesi ile bağlantılı hahamın 300 Yahudi öğrenciye Hamursuz Bayramı öncesi kampüsü terk edip evlerine dönmeleri yönünde mesaj gönderdiğine dair haberlerin yayılmasının ardından dün konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, üniversitelerde "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrıları kınandı.

The Hill gazetesine yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, "Özellikle Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı işlenen en büyük katliamın ardından terör örgütlerinin söylemlerini yinelemek alçaklıktır. Bu açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çağrıların bariz biçimde Yahudi düşmanlığı olduğunu belirten Bates, tüm ABD vatandaşlarının barışçıl protesto hakkının bulunduğunu fakat Yahudi öğrencileri ve topluluklarını hedef alan şiddet çağrılarının kabul edilemez ve tehlikeli olduğunu bildirdi.

Yahudi kampüs organizasyonu Hillel de sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yahudi öğrencilerin Columbia'yı terk etmesi gerektiğine inanmıyoruz ancak üniversitenin ve şehrin öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

Columbia Üniversitesindeki olay

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlerle devam eden ilişkilerini protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, yaklaşık 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması
"Sibergöz-32" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta

Benzer haberler

Beyaz Saray, "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrılarını kınadı

Beyaz Saray, "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrılarını kınadı

Beyaz Saray'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine "yorum yok"

ABD, olası küresel salgın hastalıkları önlemek için 50 ülkeyle işbirliği yapacak

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Gazze'de kıtlığın başladığını kabul ederken, Beyaz Saray "eli kulağında" dedi

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Gazze'de kıtlığın başladığını kabul ederken, Beyaz Saray "eli kulağında" dedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet