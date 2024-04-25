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Dünya

ABD polisinden Filistin'e destek veren Teksas Üniversitesi öğrencilerine sert müdahale

ABD'nin Teksas eyaltinde bulunan Teksas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, birçok öğrenci gözaltına alındı.

Can Hasasu  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
ABD polisinden Filistin'e destek veren Teksas Üniversitesi öğrencilerine sert müdahale

Washington

İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etti. Yerleşkedeki spor salonunun önünde sayıları artan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı.

Polisin müdahalesi ve yer yer tutuklamalar devam ediyor.

Columbia Üniversitesindeki eylem yayılıyor

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.

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