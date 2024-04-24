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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösteriler İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi

ABD'deki bazı üniversite kampüslerinde, İsrail'in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolardan endişelenen İsrail Başbakanı Netanyahu, "korkunç" diye nitelediği öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Burak Dağ  | 24.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösteriler İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı.

Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin "antisemitik" olduğunu iddia etti.

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor

ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Columbia Üniversitesinde 18 Nisan'da Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

Daha sonra Filistin destekçisi öğrencilerin gösterileri, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.

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