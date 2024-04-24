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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Washington, Gazze'yle dayanışma içinde olan üniversite öğrencilerinin ifade hakkını ihlal ediyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Rişk, ABD yönetimini, Gazze Şeridi'ndeki İsrail "soykırımına" karşı çıkan üniversite öğrencilerinin gösterilerini engelleyerek "bireysel hakları ve ifade hakkını ihlal etmekle" suçladı.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Hamas: Washington, Gazze'yle dayanışma içinde olan üniversite öğrencilerinin ifade hakkını ihlal ediyor

Gazze

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "ABD yönetimi, Gazze Şeridi'nde neo-Nazi Siyonistlerin gerçekleştirdiği soykırımı reddettikleri için (öğrencilerin) bireysel hakları ve ifade hakkını ihlal ediyor." ifadelerini kullanan Rişk, "ABD polisinin üniversite öğrencilerini ve öğretim üyelerini temsil ettikleri ahlaki değere bakmadan gözaltına aldığını" kaydetti.

Rişk, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin halkına karşı yürütülen acımasız saldırıların ortağı olduğunu belirterek, "Bugünün öğrencileri geleceğin liderleridir ve onların bugün bastırılması, Biden yönetiminin er ya da geç ödeyeceği pahalı bir seçim faturası anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı.

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