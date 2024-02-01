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Eğitim

YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı.

Utku Şimşek  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
YKS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak.

YKS kapsamında, 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

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