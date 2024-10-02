Dolar
34.22
Euro
37.84
Altın
2,656.28
ETH/USDT
2,440.30
BTC/USDT
61,499.00
BIST 100
9,078.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Eğitim

Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri başladı.

Selma Kasap  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, spor bilimleri için ÖZYES tercihleri, 7 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Kayıt yaptırmayanlara tercih hakkı

Kılavuza göre, merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacak. En yüksek YP'ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

2024-ÖZYES'de merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar da 2024- ÖZYES ek yerleştirme işlemlerinde tercih bildiriminde bulunabilecek. Kayıt olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

Benzer haberler

Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı

Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı

ALES başvuruları başladı

Hukuk Mesleklerine Giriş ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın soru ve cevapları erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi hafta sonu yapılacak

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi hafta sonu yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet