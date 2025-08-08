Dolar
40.70
Euro
47.43
Altın
3,400.50
ETH/USDT
3,897.70
BTC/USDT
116,628.00
BIST 100
10,979.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 okulun ruhsatı iptal edildi.

Şeyma Güven  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel okullara yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği, tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi durumların yakın takibe alındığı vurgulandı.

Usulsüzlüklerin tespit edildiği okullar hakkında idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamdaki bazı inceleme ve soruşturmaların ruhsat iptaliyle sonuçlandığı aktarıldı.

Denetimler doğrultusunda, daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatının usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği anımsatılan açıklamada, son denetimlerde 9 okulun daha çalışma izninin iptal edildiği bildirildi.

Mayıs ayından itibaren 21 okulun ruhsatının iptal edildiği bildirilen açıklamada, özel okullara yönelik yürütülen sıkı takiplerin devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama
Türkiye, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırdı
Ümraniye'deki millet bahçelerinde olası yangınlara karşı önlemler artırıldı
Diyarbakır'da çıkan yangında 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale geldi.

Benzer haberler

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru

MEB'in öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı

Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,8 milyar lira para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,8 milyar lira para cezası kesti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 815 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 815 kişi gözaltına alındı
MEB'den ücretsiz eğitim görecek öğrenci ve kursiyerlere yönelik yerleştirme kılavuzu

MEB'den ücretsiz eğitim görecek öğrenci ve kursiyerlere yönelik yerleştirme kılavuzu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet