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Eğitim

İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri okullarda yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan'ın isimlerinin okullarda yaşatılacağını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 21.11.2022
İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri okullarda yaşayacak

Ankara

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden üçünün eğitim camiasından olduğunu belirtti.

Olay yerine karanfil bıraktıkları gün, terör saldırısında yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin okullarda sonsuza dek yaşatılacağını söylediklerini anımsatan Özer, şunları kaydetti:

"Değerli öğrencimiz Ecrin'in adını Adana'da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul'da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu'na, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız."

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