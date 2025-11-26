Dolar
logo
Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak e-TEP/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
