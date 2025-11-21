Dolar
Eğitim

2025-ALES/3 pazar günü yapılacak

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2025-ALES/3), 163 bin 999 adayın katılımıyla 23 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Ankara

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

"Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş adayların sınava katılabileceğini belirtti.

Ersoy, sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

