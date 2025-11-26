Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Eğitim

TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-19 Kasım'da tercihleri alınan sınavın ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

İlgili konular
