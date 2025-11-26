TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-19 Kasım'da tercihleri alınan sınavın ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
