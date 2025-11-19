ÖSYM Başkanı Ersoy'dan merkezin kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonuyla yoluna devam eden ÖSYM, kendini sürekli yenileyerek teknolojik gelişmelere uyum sağlamaktadır." dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından, ÖSYM'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığı paylaşımında, merkezin 51. yılını geride bıraktığını belirtti.
ÖSYM'nin, gerçekleştirdiği sınav uygulamalarıyla Türkiye'nin sınav merkezi haline geldiğini ve yılda ortalama 13 milyon adaya hizmet verdiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonuyla yoluna devam eden ÖSYM, kendini sürekli yenileyerek teknolojik gelişmelere uyum sağlamaktadır. Dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda elektronik sınav uygulamalarını yaygınlaştırmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük özveriyle çalışan ÖSYM ailesinin tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyor, başkanlığımızın kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum."
