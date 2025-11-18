Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-EUS) tercih işlemleri başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihler 24 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
