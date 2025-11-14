Dolar
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 19 Ekim'de düzenlenen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/2 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

