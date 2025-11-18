Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercihler 24 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak yapabilecek.
