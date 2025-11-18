Dolar
42.34
Euro
49.13
Altın
4,043.87
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
91,578.00
BIST 100
10,701.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı.

Buğrahan Ayhan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercihler 24 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak yapabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet