TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri 19 Kasım'a kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
