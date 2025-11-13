Dolar
42.25
Euro
49.24
Altın
4,214.85
ETH/USDT
3,410.00
BTC/USDT
102,100.00
BIST 100
10,597.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Şeyma Güven  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri 19 Kasım'a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü
DMM, deprem bölgesine yönelik manipülatif içerikli paylaşımları yalanladı
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

ÖSYM'nin elektronik sınav sistemi yaygınlaşıyor

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı

2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet