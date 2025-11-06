YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
