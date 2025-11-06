Dolar
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

