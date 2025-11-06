Dolar
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla, CHP'de bilgi işlem sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin raporunda "İBB Hanem" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uhdesindeki birçok kişisel verinin eşleştirmesinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca CHP'nin Yüksek Seçim Kurulundan temin ettiği sandık verilerini örgüt üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E'nin 'üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından bugün gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir."

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Bu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

5 zanlı daha yakalanmıştı

Soruşturma kapsamında, ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 zanlı daha tespit edilmişti.

Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğer zanlıların ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu anlaşılmıştı.

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

