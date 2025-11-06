Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.10
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,073.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz Türk Milli Tekvando Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılanıyor.
logo
Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Kasım'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı.

Şeyma Güven  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınava başvurular, 18 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 400, İstanbul'da 200, İzmir'de 50 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet