Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,623.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Xavi Hernandez eski takımı Barcelona'yı çalıştırmak istiyor

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan Xavi Hernandez, Barcelona'yı çalıştırmak istediğini söyledi.

Berad Büyük   | 29.03.2020
Xavi Hernandez eski takımı Barcelona'yı çalıştırmak istiyor

İstanbul

Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, İspanyol La Vanguardia gazetesine açıklamalar yaptı.

Barcelona'ya dönmek istediğini belirten Xavi, "Artık kendimi oyuncuları yönetmede yeterli görüyorum. Ama bazı şartlar sundum, karar alıcı ben olacağım ve sıfırdan bir proje başlatacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın transfere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla yeni oyuncuya ihtiyaçları yok, belki Jadon Sancho veya Serge Gnabry olabilir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 756 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Xavi Hernandez eski takımı Barcelona'yı çalıştırmak istiyor

Xavi Hernandez eski takımı Barcelona'yı çalıştırmak istiyor