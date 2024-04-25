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Xavi Hernandez bir yıl daha Barcelona'da kalma kararı aldı

İspanya'nın Barcelona takımının son üç sezondur teknik direktörü olan Xavi Hernandez, sözleşmesinde öngörüldüğü gibi 1 yıl daha görevinde kalma kararı aldı.

Şenhan Bolelli  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Xavi Hernandez bir yıl daha Barcelona'da kalma kararı aldı

Madrid

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile dün akşam başkanın evinde uzun süren bir toplantı yapan ve takımda bir sezon daha kalma kararı alan Xavi, Laporta ile birlikte bugün basın toplantısı düzenledi.

İlk konuşmayı yapan Laporta, "Xavi'nin teknik direktör olarak Barcelona'da kalmaya devam edeceğini sizlere duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmiş açıklamalarında ayrılmayı planladığını söylemişti ama dünkü görüşmemizde takıma ve projemize olan heyecanını bana iletti. Xavi'nin devam etmesi harika bir haber." dedi.

Laporta, "Kazanmaya devam etme hırsı artık daha rekabetçi. Takımı iyileştirmek için bazı değişiklikler yapılacak. Başarılı projelerde ve özellikle bu projede istikrar bir ilkedir. Xavi inkar edilemez bir Barselona hayranı. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Analizlerimizi yaptığımızda Xavi her zaman Barcelona için en iyisi. En iyi kararın bu olduğuna, kulübe istikrar vereceğine eminiz." şeklinde konuştu.

Laporta ayrıca, kulübün ekonomisinin düzeltilmesi hedefinde doğru yolda ilerlediklerini, yeniden inşa edilen Nou Camp Stadı'na aralık ayında dönmeyi planladıklarını dile getirdi.

Xavi fikrini değiştirdi

Xavi ise sezon ortasında, ocak ayı sonunda açıkladığı, "sezon sonunda ayrılma" görüşünün o zaman için doğru olduğunu çünkü takımda bir değişiklik gerektiğine inandığını ancak kulüp başkanı Laporta, sportif direktör Deco ve takımdan aldığı destekten sonra şimdi tam tersini düşündüğünü aktardı.

"Devam etmek için enerjim var." diyen Xavi, kendisiyle birlikte tüm yardımcılarının da görevde kalacağını açıkladı.

İspanyol teknik adam, "Bu sezonun öncelikli hedefleri karşılanmasa da takım iyileşti. Gelecek sezon bu hedefleri tutturmayı bir kez daha deneyeceğiz. Tüm tarafların birbirine güveni tam." ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda Haziran 2025'te sona erecek sözleşmesinin devamı yönünde karar alan Xavi, bunun "para veya ego ile ilgisi olmadığını" vurguladı.

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