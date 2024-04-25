A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve İzlanda maçlarını oynayacağı stadyumlar belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde eylül ayında Galler ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçını 6 Eylül Cuma günü Cardiff City Stadı'nda Galler ile oynayacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında karşılaşacağı İzlanda'yı ise 9 Eylül Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.
Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'ın 14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya da ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlı ekip mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde bir başka milli maça ev sahipliği yapacak.
A Milli Takım'ın da bulunduğu B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ da yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.