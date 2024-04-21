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Norveçli tenisçi Casper Ruud, Barcelona Açık'ta şampiyon oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP turnuvası Barcelona Açık finalinde, Norveçli Casper Ruud, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı yenerek şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Norveçli tenisçi Casper Ruud, Barcelona Açık'ta şampiyon oldu

İstanbul

İspanya'nın Barcelona kentindeki final müsabakasında, tek erkekler dünya 6 numarası Ruud, dünya 7 numarası Tsitsipas ile karşılaştı.

Ruud, Tsitsipas'ı 7-5, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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