Norveçli tenisçi Casper Ruud, Barcelona Açık'ta şampiyon oldu
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP turnuvası Barcelona Açık finalinde, Norveçli Casper Ruud, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı yenerek şampiyon oldu.
İstanbul
İspanya'nın Barcelona kentindeki final müsabakasında, tek erkekler dünya 6 numarası Ruud, dünya 7 numarası Tsitsipas ile karşılaştı.
Ruud, Tsitsipas'ı 7-5, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.