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El Clasico şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında yarın Real Madrid ile Barcelona, "El Clasico"da karşı karşıya gelecek.

Şenhan Bolelli  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
El Clasico şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek

Madrid

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde 78 puanla lider durumda olan Real Madrid, 70 puana sahip ikinci sıradaki rakibi karşısında galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde edecek.

Barcelona, kazanması halinde ise ligde bitime 6 hafta kala liderle aradaki puan farkını 5'e indirecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Real Madrid, 2-1 kazanmıştı.

La Liga'nın en çok şampiyonluk yaşanan iki takımı olan Real Madrid (35) ve Barcelona (27) pazar günü ligde 189. kez karşı karşıya gelecek.

Bu zamana kadar oynanan karşılaşmalarda Real Madrid 78, Barcelona 75 kez kazanırken, 35 maçta beraberlikle sonuçlandı.

Tüm kupalarda şimdiye kadar oynanan 255 El Clasico'da ise 52 maç beraberlikle biterken, Real Madrid'in 103, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunuyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadarki en gollü maç, 1934-1935 sezonunda Real Madrid'in 8-2 kazandığı müsabaka olarak tarihe geçti.

Josep Guardiola'nın teknik direktörlüğü zamanında 2008-2009 sezonunda Barcelona'nın Santiago Bernabeu Stadı'nda 6-2 kazandığı maç da yakın tarihte futbolseverlerin hafızasında yer alıyor.

İspanya futbolunun tanıtımında da önemli bir katkısı olan El Clasico için İspanya 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu dünya genelinde sadece bir günde 40'tan fazla etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Arda Güler'in yedek çıkması bekleniyor

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alacak.

Ligde Barcelona'nın sahasında 28 Ekim 2023'te oynanan ilk karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Arda, 14 Ocak'ta 4-1 kazandıkları Süper Kupa finalinde kadroda yer alsa da yedek beklemişti.

Real Madrid'de son 4 resmi maçta yedek bekleyen genç futbolcunun yarın da yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Bu sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen ve toplamda 31 dakika sahada kalan Arda Güler, bir kez ağları havalandırdı.

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