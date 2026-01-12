Dolar
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı.

Emre Aşıkçı  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı Fotoğraf: Ismael Adnan Yaqoob/AA

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 45+2. dakikasında kontra atağa çıkan Real Madrid, Vinicius Junior'un attığı golle 1-1'i yakaladı. Barcelona, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle tekrar öne geçti. Real Madrid 45+7. dakikada Gonzalo Garcia ile bir gol daha bulurken, ilk yarı 2-2 berabere bitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Barcelona, 73. dakikada Raphinha'nın golüyle 3-2 öne geçti. Barcelona'da 90+1. dakikada Frenkie de Jong, Kylian Mbappe'ye sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

El Clasico'da başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

