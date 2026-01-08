Dolar
Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi

İspanya Süper Kupa'da Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, finale çıktı.

Mutlu Demirtaştan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi

Istanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.

Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak.

