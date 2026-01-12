Dolar
43.11
Euro
50.34
Altın
4,610.02
ETH/USDT
3,116.70
BTC/USDT
91,650.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'de Xabi Alonso gitti yerine Alvaro Arbeloa geldi

İspanyol ekibi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

Yunus Kaymaz  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Real Madrid'de Xabi Alonso gitti yerine Alvaro Arbeloa geldi

LONDRA

İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, kulübün resmi internet sitesinden arka arkaya yaptığı açıklamalarla teknik direktör değişikliğine gidildiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkent temsilcisinden yapılan ilk açıklamada, 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İspanyol ekibi sonraki duyurusunda ise, Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu ve 2020'den bu yana Real Madrid'in alt yapı takımlarını çalıştıran 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

Alonso, Real Madrid ile çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

2009-16 yıllarında 238 kez Real Madrid forması giyen Arbeloa, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i LaLiga olmak üzere 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 7. durumda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Real Madrid'de Xabi Alonso gitti yerine Alvaro Arbeloa geldi

Real Madrid'de Xabi Alonso gitti yerine Alvaro Arbeloa geldi

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı

Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi

Barcelona'dan sonra Real Madrid de Maccabi Rapyd maçını seyircisiz oynayacak

Barcelona'dan sonra Real Madrid de Maccabi Rapyd maçını seyircisiz oynayacak
Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı

Premier Lig'de lider Arsenal puan farkını 6'ya çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet