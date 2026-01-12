Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde yarın eğitime ara verildi.
Ankara
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ordu
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Muş
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
Batman
Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kırklareli
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.
Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
Adıyaman
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Yozgat
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."
Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.
Sinop
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini yarın da devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı.
Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."
Malatya
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.
Tokat
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Tokat il genelinde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Sivas
Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.
Mardin
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.