Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Silivri'de bir kişinin sitede beslediği koçun saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alper Korkmaz  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan kişi yaralandı

İstanbul

Semizkumlar Mahallesi'nde 9 Ocak'ta Fikret B, kuzuyken alıp sitede beslemeye başladığı koçun saldırısına uğradı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca koçun saldırısından kurtulmaya çalışan Fikret B'nin yüzünde kanama, kaburgalarında da kırıklar oluştu.

Fikret B'nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıdan sonra Fikret B'nin koçu kestirdiği öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

