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UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile oynadığı play-off turu rövanş maçında kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.

Emre Doğan  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Young Boys'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendiği müsabakanın 87. dakikasında rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan 38 yaşındaki kaleci, 3 maç men cezasına çaptırıldı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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