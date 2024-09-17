UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası
UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile oynadığı play-off turu rövanş maçında kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Young Boys'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendiği müsabakanın 87. dakikasında rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan 38 yaşındaki kaleci, 3 maç men cezasına çaptırıldı.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg karşılaşmalarında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.