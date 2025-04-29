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UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği düzenledi

UEFA Gençlik Ligi finalinde İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde karşılaşan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile Barcelona'nın yöneticileri, oyuncuları ve teknik heyeti, UEFA Merkezi'nde dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Duyğu Avunduk  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği düzenledi

Trabzon

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlik Ligi Finali'nin ardından organizasyona ev sahipliği yapan UEFA, finalist takımlar onuruna yemek organize etti.

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Davete, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, 19 Yaş Altı Takımı futbolcuları ve teknik heyet ile finalde karşılaşılan Barcelona ekibi ve yöneticileri katıldı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen organizasyonda iki kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncuları bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.

Yemeğin ardından UEFA yetkilileri her iki kulübe de katılımlarından dolayı teşekkür etti, kulüplerin yetkilileri ise karşılıklı hediye sundu.

Bordo-mavili kulübü temsilen organizasyona katılan Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, "Bu güzel ve harika organizasyon için çok teşekkür ederim. Hakemlere de teşekkür ediyorum. İki çok eski ve tarihi futbol kulüpleri olarak fair-play içinde çok güzel bir maç oynadık. Barcelona'yı da tebrik ediyorum. Takımıma da teşekkür ederim. Harika bir iş çıkardınız. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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