UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 8 maç yapıldı
UEFA Avrupa Ligi gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla başladı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, F ve G gruplarında maçlar yapıldı.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkmayı garantiledi.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1
B Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2
C Grubu
Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1
D Grubu
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3
F Grubu
Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2
G Grubu
Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4
Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
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