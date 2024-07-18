UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı. Organizasyonda 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.
Alınan sonuçların ardından Wisla Krakow, Ruzomberok, Elfsborg, Sheriff, Corvinul Hunedoara ve Botev Plovdiv, tur atlayarak organizasyonda 2. eleme turuna çıktı.
Eşleşmelerde alınan sonuçlar şöyle:
Llapi-Wisla Krakow: 1-2, 0-2
Tobol-Ruzomberok: 1-0, 2-5
Paphos-Elfsborg: 2-5, 0-3
Zira-Sheriff: 1-2, 1-0 (4-5 penaltılarla)
Corvinul Hunedoara-Paksi: 0-2, 4-0
Maribor-Botev Plovdiv: 2-2, 1-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.