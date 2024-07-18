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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı. Organizasyonda 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu.

Fatih Erel  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.

Alınan sonuçların ardından Wisla Krakow, Ruzomberok, Elfsborg, Sheriff, Corvinul Hunedoara ve Botev Plovdiv, tur atlayarak organizasyonda 2. eleme turuna çıktı.

Eşleşmelerde alınan sonuçlar şöyle:

Llapi-Wisla Krakow: 1-2, 0-2

Tobol-Ruzomberok: 1-0, 2-5

Paphos-Elfsborg: 2-5, 0-3

Zira-Sheriff: 1-2, 1-0 (4-5 penaltılarla)

Corvinul Hunedoara-Paksi: 0-2, 4-0

Maribor-Botev Plovdiv: 2-2, 1-2

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