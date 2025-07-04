A Milli Futbol Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Hakan Balta oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlılarda Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlüğe eski milli oyuncu Hakan Balta'nın getirildiği belirtildi.
Almanya'da doğan ve futbolculuk kariyerine bu ülkede başlayan 42 yaşındaki teknik adam, 2003-2007'de Manisaspor ve 2007-2018'de Galatasaray'da forma giydi.
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Hakan Balta, son olarak Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.