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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea, yarı finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Emre Aşıkçı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea, yarı finale yükseldi Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

İstanbul

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Cole Palmer'ın 16. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

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Palmeiras'ın Estevao'nun 53. dakikadaki golüyle beraberliği sağladığı karşılaşmada İngiliz ekibi, 83. dakikada Agustin Giay'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.

Chelsea, kupada mücadele eden diğer Brezilya ekibi Fluminense ile yarı finalde karşılaşacak.

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