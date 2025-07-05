FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea, yarı finale yükseldi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
İstanbul
Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Cole Palmer'ın 16. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
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Palmeiras'ın Estevao'nun 53. dakikadaki golüyle beraberliği sağladığı karşılaşmada İngiliz ekibi, 83. dakikada Agustin Giay'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.
Chelsea, kupada mücadele eden diğer Brezilya ekibi Fluminense ile yarı finalde karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.