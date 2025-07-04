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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.

Emre Doğan  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Beşiktaş'ta İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin sözleşmesi feshedildi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki santrforun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sözleşme fesih bedeli olarak Immobile'ye 2 milyon 625 bin avro ödeneceği aktarıldı.

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Ciro Immobile, bir sezon forma giydiği Beşiktaş'ta çıktığı 41 resmi maçta 19 gol kaydetti.

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