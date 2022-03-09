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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında iki maç oynandı

Olimpik Lyon ve Eintracht Frankfurt, ilk maçta rakiplerini mağlup ederek avantaj elde etti.

Yunus Kaymaz   | 09.03.2022
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında iki maç oynandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Porto, sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçı Olimpik Lyon, 59. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise İspanya temsilcisi Real Betis ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı karşılaştı.

Eintracht Frankfurt, 14. dakikada Filip Kostic ve 32. dakikada Daichi Kamada'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü, 30. dakikada Nabil Fekir'den geldi.

Frankfurtlu Santos Borre, 52. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmaların rövanşı, 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

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