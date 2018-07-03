'Üç büyükler'in verim alamadığı İspanyol futbolcular

Türk futbolunda "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen bazı İspanyol futbolcular beklentilerin uzağında kaldı.

Fotoğraf: AA/Erhan Sevenler

İSTANBUL - Emrah Oktay

Türk futbolunda "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bugüne dek kadrolarında bulunan bazı İspanyol futbolculardan verim alamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İspanyol santrfor Alvaro Negredo'yu yeni sezonda düşünmediğini açıklaması sonrası gözler "Üç büyükler"in bugüne dek yaptıkları İspanyol oyuncu transferlerine çevrildi.

Beşiktaş'ta son hayal kırıklığı Negredo

"Üç büyükler" arasında Beşiktaş, 5 futbolcuyla en fazla İspanyolun forma giydiği takım oldu.

Siyah-beyazlılar, 2004-2005 sezonunda Juan Francisco Garcia'yı (Juanfran) alarak ilk İspanyol transferini gerçekleştirdi. Sol bek mevkisinde görev yapan Juanfran, ilk sezonunda beklentileri karşılayamayınca ikinci sezon Hollanda'nın Ajax takımına kiralandı.

Beşiktaş, İspanya'dan 2015-2016 sezonunun devre arasında Alexis Delgado'yu transfer etti. 2,5 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı ekipte 6 ay forma giyebildi.

Geride kalan 2017-2018 sezonunun başında transfer edilen Alvaro Negredo ise hem performansı hem de yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de sadece 7 gol atan Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından gözden çıkarıldı.

Beşiktaş'ta 2010-2011 sezonu öncesinde kadroya katılan Real Madrid'in dünyaca ünlü oyun kurucusu Jose Maria Gutierrez Hernandez (Guti), dönemin İnönü Stadı'nda kalabalık bir taraftar grubu önünde imzayı attı. Büyük beklentilerin olduğu 34 yaşındaki yıldız futbolcu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. İkinci sezonunda futbolundan çok özel yaşamı ile gündeme gelen ve beklenen performansı gösteremeyip fazla süre alamayan İspanyol futbolcu, devre arası gelmeden siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta, gözde İspanyol Fabricio

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayan İspanyol olarak kaleci Fabricio Agosto Ramirez dikkati çekiyor.

2016-2017 sezonu öncesinde kadroya katılan ve kaptan Tolga Zengin'den kaleyi devralan 30 yaşındaki Fabricio, geride kalan 2 sezonda siyah-beyazlıların en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Beşiktaş formasıyla bir şampiyonluk yaşayan Fabricio, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkma başarısında önemli rol oynadı. Tecrübeli kaleci, 2018-2019 sezonuyla siyah-beyazlı ekipte 3. yılını geçirecek.

Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı Güiza

Üç İspanyol futbolcunun görev aldığı Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklığını Daniel Güiza yaşattı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Mallorca formasıyla 37 maçta 27 gol atarak gol kralı olduktan sonra 2008-2009 sezonunda 14 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye 4 yıllığına transfer olan İspanyol futbolcu, 3 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Güiza, ilk sezonunda Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez gol sevinci yaşadı. İspanyol golcü ikinci sezonunda Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 4 gol kaydetti. Güiza, üçüncü sezonunda ise sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamadı. Sarı-lacivertli ekipteki üçüncü sezonunda 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çakan Daniel Güiza 1 gol attı ve 2011-2012 sezonu öncesinde sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala ülkesine döndü.

Fenerbahçe'nin ikinci İspanyol transferi, Jose Joaquin Moreno Verdu (Josico) oldu. La Liga'nın önemli takımlarından Villarreal'de kaptanlık yapan orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda (2008-2009) beklentileri karşılayamayan isimler arasında yer aldı ve ikinci sezona başlayamadan takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, son İspanyol transferini geride kalan sezon başında gerçekleştirdi. Real Madrid, Tottenham, Valencia, Villareal gibi önemli takımlarda top koşturan Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, yine bir İspanyol futbolcudan beklediğini alamadı. Soldado, Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 3 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da iki İspanyol

Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolculardan Jose Rodriguez beklentileri karşılayamadı, Albert Riera ise başarılı performansıyla dikkati çekti.

2011-2012 sezonunda transfer olan Albert Riera, "Üç büyükler"de forma giyen diğer İspanyol futbolculara oranla daha iyi bir performans gösterdi.

Kariyerinde Manchester City ve Liverpool gibi önemli takımların formasını giyen Riera, Galatasaray'da elde edilen önemli başarılarda rol aldı. Sol açık olarak geldiği sarı-kırmızılı ekipte sol bekte de oynayan İspanyol oyuncu, iki şampiyonluk yaşadı. Galatasaray'daki 3. sezonunda yabancı sınırı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Riera, 2013-2014'ün devre arasında takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci İspanyol futbolcusu, Real Madrid altyapısından yetişen Jose Rodriguez oldu. Brezilyalı Felipe Melo'nun yerine 2015-2016 sezonu başında bonservissiz olarak transfer edilen Rodriguez, beklentileri karşılayamamasına rağmen ilk sezonunun ardından 2,1 milyon avroya Almanya'nın Mainz 05 takımına satıldı.