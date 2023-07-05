Dolar
26.09
Euro
28.38
Altın
1,926.98
ETH/USDT
1,908.40
BTC/USDT
30,379.00
BIST 100
5,962.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'da 3. kez hazırlık kampı gerçekleştiriyor.

Selçuk Kılıç  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor Fotoğraf: Selçuk Kılıç/AA

Kranj

2018-2019 sezonunda teknik direktör Ünal Karaman döneminde Slovenya'da kamp yapan bordo-mavililer, şampiyonluğun ardından geçen sezon da Abdullah Avcı döneminde aynı yeri tercih etti. Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile de aynı uygulamayı devam ettirdi.

Hotel Elagance de konaklayan Karadeniz ekibi, dün kente gelir gelmez hemen antrenman gerçekleştirirken bu sabah da çalışmalarını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, idman sahasına yürüyüş ile 6 dakikalık mesafedeki Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Başkent Lübliyana'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kranj kenti, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Kranj da sağanağın ardından güneşin etkisini göstermesiyle sıcaklık 25 dereceye kadar yükseliyor.

Günün ilk çalışması yapıldı

Trabzonspor, Kranj'da ikinci gün ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı.

Hakan Yeşil'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı öğrenildi. Milli oyuncuların 9 Temmuz'da kampa katılmasıyla kadronun 33 oyuncuya yükseleceği belirtildi.

Dinamo Zagreb ile yan yana çalıştı

Trabzonspor’un antrenman yaptığı yerde bordo-mavili kulübün transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic’in forma giydiği Dinamo Zagreb de kamp yapıyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın daha önce görev yaptığı Hırvat takımı yan sahada çalıştı. İki takımın da antrenmanı aynı saatte başlarken Bjelica, antrenman öncesi denk geldiği eski oyuncularına sarılarak hasret giderdi.

Golcü oyuncu Petkovic de Trabzonspor’un bulunduğu sahanın yanından geçerek takımının idmanına katıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu
Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
Diyarbakır'da deprem soruşturması için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Başkentte temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama

Benzer haberler

Trabzonsporlu Orsic: Hocamla Zagreb de iyi iş çıkarmıştık. Burada da aynı işi çıkaracağımızı düşünüyorum

Trabzonsporlu Orsic: Hocamla Zagreb de iyi iş çıkarmıştık. Burada da aynı işi çıkaracağımızı düşünüyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, takımla ilk antrenmanına çıktı

Manchester United, Mason Mount'u kadrosuna kattı

Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik

Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
PSG, teknik direktör Galtier ile yollarını ayırdı

PSG, teknik direktör Galtier ile yollarını ayırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet