Tek Pota Lise Basketbol Turnuvası'nın 5'incisi düzenlenecek
Tek Pota Lise 2025 Basketbol Turnuvası, 23 Kasım-14 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Ankara
Lokman Hekim Üniversitesi tarafından 5. kez düzenlenecek organizasyona, başkentteki devlet okulları ve özel okullarda lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler katılabilecek. 3x3 tek pota basketbol kurallarına göre yapılacak turnuvada her okulu temsilen 3 asil ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar mücadele edecek.
Grup aşaması sonrası eleme usulü maçlarla devam edecek turnuvadaki karşılaşmalar, pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi N Fit Spor Salonu'nda oynanacak.
Turnuvada ilk 3'e giren okulların oyuncuları, sorumlu beden eğitimi öğretmenleri ve yönetimlerine ödüller verilecek.