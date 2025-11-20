Dolar
42.37
Euro
49.02
Altın
4,058.72
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
86,600.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Tek Pota Lise Basketbol Turnuvası'nın 5'incisi düzenlenecek

Tek Pota Lise 2025 Basketbol Turnuvası, 23 Kasım-14 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Tek Pota Lise Basketbol Turnuvası'nın 5'incisi düzenlenecek

Ankara

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından 5. kez düzenlenecek organizasyona, başkentteki devlet okulları ve özel okullarda lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler katılabilecek. 3x3 tek pota basketbol kurallarına göre yapılacak turnuvada her okulu temsilen 3 asil ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar mücadele edecek.

Grup aşaması sonrası eleme usulü maçlarla devam edecek turnuvadaki karşılaşmalar, pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi N Fit Spor Salonu'nda oynanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turnuvada ilk 3'e giren okulların oyuncuları, sorumlu beden eğitimi öğretmenleri ve yönetimlerine ödüller verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Tek Pota Lise Basketbol Turnuvası'nın 5'incisi düzenlenecek

Tek Pota Lise Basketbol Turnuvası'nın 5'incisi düzenlenecek

NBA Başkan Yardımcısı Tatum'dan NBA Avrupa için ilk aşamada mini turnuva önerisi

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Alimpijevic'e göre başarının ardındaki sır "çalışmak"

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı
3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı

3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet