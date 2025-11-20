Dolar
42.37
Euro
48.96
Altın
4,060.00
ETH/USDT
3,042.30
BTC/USDT
92,273.00
BIST 100
11,000.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

Yunus Kaymaz  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Londra

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olduğu Rockets'ta, Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18 sayı kaydetti.

De'Andre Hunter'ın 25 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, Donovan Mitchell 19'u son çeyrekte olmak üzere 21 sayı üretti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ingram ve Barrett, Raptors'ı galibiyete taşıdı

Brandon Ingram ve RJ Barrett 22'şer sayı kaydettiği maçta Toronto Raptors, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'daki maçta Jakob Poeltl 19, Immanuel Quickley 18 sayı üretirken, Raptors son 10 maçta 9. galibiyetine uzandı.

Tyrese Maxey 24 sayı, 9 asistle 76ers'ın en skorer oyuncusu oldu. VJ Edgecombe ve Quentin Grimes ise 21'er sayı kaydetti.

Deplasmanda kazanan Thunder, seriyi 7 maça taşıdı

Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 8 ribauntla oynadığı maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 113-99 yenerek üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Thunder'da Chet Holmgren 21 sayı, 7 ribaunt, Luguentz Dort 14, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.

Pivotu Domantas Sabonis'in sol dizindeki ağrı nedeniyle maça çıkmadığı Kings'te ise Dennis Schroder'in 21, DeMar DeRozan'ın 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Eski takımı Thunders'ın formasıyla 2017 yılında ligin en değerli oyuncusu seçilen ve iki kez sayı kralı olan Russell Westbrook, maç başındaki oyuncu tanıtımları sırasında Oklahoma City seyircisi tarafından alkışlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

Alperen Şengün, Kevin Durant ile "yakaladıkları kimya"dan memnun

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi

Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Blazers'ı yendi

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Blazers'ı yendi
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet