Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdiğini söyledi.

Emre Aşıkçı  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi

İstanbul

NBA'deki Portland Trail Blazers maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, Houston Rockets yardımcı antrenörü Cam Hodges ve Sırp antrenörü Giorgi'nin turnuva sürecinde yanında olmasının kendisine büyük yarar sağladığını anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaz aylarında çok çalıştığını dile getiren 23 yaşındaki basketbolcu, "Bütün yaz çalıştık ve bu yaz benim için en önemli şey sıkı çalışıp bunu milli takımda test etmekti. Milli takımdayken Ergin Ataman bana o özgüveni verdi." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman'ın atışlarını kaçırdığında kendisini motive ettiğini aktaran Alperen, "Atış denemediğimde, bana sadece 'bu maçta atış denemedin, daha fazla denemelisin' diyordu. Bu da bana özgüven verdi. Benim için tek önemli şey özgüven ve her seferinde biraz daha istikrarlı bir şekilde atış yapmaktı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi

Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Blazers'ı yendi

NBA'da Pacers'ı yenen Suns, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
2026 NBA All-Star organizasyonuna yeni format

2026 NBA All-Star organizasyonuna yeni format
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet