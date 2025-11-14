Dolar
42.33
Euro
49.29
Altın
4,164.17
ETH/USDT
3,215.80
BTC/USDT
97,690.00
BIST 100
10,584.93
logo
Spor, Dünyadan Spor

NBA'da Pacers'ı yenen Suns, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Yunus Kaymaz  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
NBA'da Pacers'ı yenen Suns, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Londra

Mortgage Matchup Center'da oynanan maçta Devin Booker 33 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Dillon Brooks 32 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta Andrew Nembhard 21 sayı, 8 asist; Pascal Siakam 19 sayı kaydetti.

Jalen Johnson'dan "triple double"

Deplasmanda Utah Jazz'ı 132-122 yenen Atlanta Hawks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Hawks'ta 31 sayı, 18 ribaunt, 14 asistlik performansıyla Jalen Johnson takımını sırtlarken, Onyeka Okongwu 32 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Jazz'da Lauri Markkanen'nin 40 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Raptors, son 7 maçında 6. galibiyetini aldı

Deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 126-113 yenen Toronto Raptors, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.

Raptors'ta Scott Barnes 28 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle parkeden ayrıldı.

