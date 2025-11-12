2026 NBA All-Star organizasyonuna yeni format
Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.
Londra
NBA, bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da yapılacak All-Star organizasyonunun detaylarını açıkladı.
Bu yıl All-Star'da ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması olmak üzere toplam 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak. Üç takım birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk için mücadele edecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
3 takımın her birinde en az 8'er oyuncu olacak ve iki konferanstan 12'şer basketbolcu seçilecek.
Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından seçilirken, kalan 7 oyuncu ise NBA baş antrenörleri tarafından belirlenecek.
Bu yıl, All-Star oyuncu seçimlerinde pozisyon sınırlaması olmayacak.
Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Komiseri Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.