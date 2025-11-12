Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

2026 NBA All-Star organizasyonuna yeni format

Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

Yunus Kaymaz  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
2026 NBA All-Star organizasyonuna yeni format

Londra

NBA, bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da yapılacak All-Star organizasyonunun detaylarını açıkladı.

Bu yıl All-Star'da ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması olmak üzere toplam 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak. Üç takım birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk için mücadele edecek.

3 takımın her birinde en az 8'er oyuncu olacak ve iki konferanstan 12'şer basketbolcu seçilecek.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından seçilirken, kalan 7 oyuncu ise NBA baş antrenörleri tarafından belirlenecek.

Bu yıl, All-Star oyuncu seçimlerinde pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Komiseri Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

