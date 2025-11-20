Dolar
42.37
Euro
48.93
Altın
4,062.54
ETH/USDT
3,039.00
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
11,002.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

İstanbul

Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi.

Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu.

İki takım arasında 11. randevu

Fenerbahçe ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.

Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı

3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı

Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak
LeBron James'in rekor kırdığı maçı Lakers rahat kazandı

LeBron James'in rekor kırdığı maçı Lakers rahat kazandı
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet