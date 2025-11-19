3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, finalde Azerbaycan'a 21-13 yenilerek gümüş madalya aldı.
Riyad
The Promenade Art Tower'daki final maçında 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaştı.
