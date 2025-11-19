Dolar
Basketbol, Dünyadan Spor

3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, finalde Azerbaycan'a 21-13 yenilerek gümüş madalya aldı.

Fatih Çakmak  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı

Riyad

The Promenade Art Tower'daki final maçında 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaştı.

Ceren Akpınar, Selen İrem Baş, Damla Gezgin ve Selin Rachel Gül'den oluşan milli takım, Azerbaycan'a 21-13 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

