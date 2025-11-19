Dolar
Spor

LeBron James'in rekor kırdığı maçı Lakers rahat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 140-126 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
LeBron James'in rekor kırdığı maçı Lakers rahat kazandı

Greater London

Sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez Lakers 5'inde parkeye çıkan 40 yaşındaki LeBron James, 11 sayı ve 12 asist kaydederken, Luka Doncic 37 sayı ve 10 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Vince Carter'ı geride bırakan LeBron James, NBA'de 23 sezon forma giyen tek oyuncu olarak tarihe geçti. James ayrıca ilk yarıda attığı iki üç sayılık atışla Reggie Miller'ı geçti ve NBA tarihinin en çok üç sayılık atış yapan oyuncular sıralamasında altıncı sıraya yerleşti.

Dört kez NBA şampiyonu olan James, çift haneli sayı performans serisini de 1293 maça çıkardı.

James'in NBA'deki ilk maçından 10 gün sonra doğan Keyonte George, Jazz için 34 sayı üretirken, Lauri Markkanen de 31 sayıyla salondan ayrıldı.

Curry, ligin en çok sayı atanlar listesinde Carter'ı geçti

Orlando Magic'in sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 mağlup ettiği maçta NBA'in 3 sayı kralı Stephen Curry, en çok sayı üreten oyuncular listesinde Vince Carter'ı geride bırakarak 22. sıraya yükseldi.

Magic karşısında 34 sayı atan Curry, 25 bin 749 sayıyla listede bir basamak daha yukarı çıktı.

Magic'te Desmond Bane 23 sayı ve 5 top çalma, kenardan gelen Anthony Black ise 21 sayılık performans sergiledi. Wendell Carter Jr. 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

